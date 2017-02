Epopeju o živote Márie Terézie chystajú štyri verejnoprávne televízie

Mária Terézia, ilustračné foto. Foto: TASR/Wikipédia Foto: TASR/Wikipédia

Bratislava 14. februára (TASR) - Dvojdielnu historickú epopeju o životných osudoch mladej Márie Terézie pripravujú štyri verejnoprávne televízie - Česká televízia, rakúska ORF, maďarská MTVA a slovenská RTVS. V hlavnej úlohe sa objaví rakúska herečka Marie-Luise Stockinger, Františka Štefana Lotrinského si zahrá Vojtěch Kotek pod režisérskou taktovkou Roberta Dornhelma, ktorý má na svojom konte nomináciu na Oscara či spoluprácu so Stevenom Spielbergom.Podľa programového riaditeľa televíznej časti RTVS Tibora Búzu, sa v Márii Terézii objaví množstvo slovenských hercov zvučných mien.doplnil s tým, že v týchto dňoch sa s partnermi rokuje o kastingu, lokáciách a ostatných detailoch.Píše sa rok 1723 a v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade je Karol VI., cisár Svätej rímskej ríše a kráľ španielsky a uhorský, korunovaný za českého kráľa. Práve tu sa začína príbeh jeho dcéry, budúcej cisárovnej Márie Terézie. Príbeh detskej lásky a budúceho manželstva s Františkom Štefanom Lotrinským, nástup vladárskej cesty, prevzatie maďarskej koruny a príbeh 16-násobného materstva jednej z najvýznamnejších žien v dejinách novodobej Európy.Dvojdielny film bude režírovať Robert Dornhelm, rakúsky filmár pôvodom z Rumunska, ktorý dlhodobo žije a pracuje v Hollywoode, kde sa presťahoval po svojej nominácii na Oscara za dokument The Children of Theatre Street. Na svojom konte má vyše 30 filmov. Režijne sa tiež podieľal na seriáli Into the West z produkcie Stevena Spielberga, ocenenom Zlatým glóbusom.komentoval spoluprácu na historickej snímke Robert Dornhelm a na margo jej hlavnej postavy poznamenal:K obsadeniu titulnej úlohy režisér dodal: "Bolo pre mňa dôležité, aby predstaviteľka Márie Terézie nebola len krásna, ale aby bola uveriteľná aj je premena na mocnú vládkyňu."Prvá klapka rozsiahleho projektu padne v marci. Nakrúcať sa bude predovšetkým na zámkoch v Kroměříži a vo Valticiach. Štáb však zamieri aj do Bratislavy, Viedne či Toskánska.TASR poskytol informácie PR manažér RTVS Juraj Kadáš.