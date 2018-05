Erdan žiada obnovenie atentátov na vodcov palestínskych skupín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 30. mája (TASR) - Izraelský minister verejnej bezpečnosti Gilad Erdan žiada obnovenie politiky atentátov na vodcov palestínskych skupín - a to v súvislosti s utorňajšími útokmi z palestínskeho pásma Gazy, odkiaľ militanti vypálili na juh Izraela desiatky rakiet a mínometných granátov.Erdan v utorňajšom rozhovore pre stanicu Kanál 10, z ktorého v stredu citovala agentúra Anadolu, uviedol, poukazujúc pritom na lídrov hnutia Hamas, že by sa mali báť o svoje životy. Podľa neho títo vodcovia boli vždy zodpovední za incidenty v oblasti.Podľa Anadolu najmenej päť Izraelčanov utrpelo šrapnelové zranenia, keď militanti odpálili v utorok z pásma Gazy rakety na juh židovského štátu. K útoku sa prihlásili frakcie Hamasu a Islamského džihádu - ďalšej palestínskej militantnej skupiny.Erdan avizoval, že izraelské útoky na palestínske skupiny v pásme Gazy sa v nasledujúcich dňoch zintenzívnia. "Nechceme, aby sa napätie stupňovalo. Ale chcú to aj Hamas a Islamský džihád, alebo nechcú? My to nevieme," dodal Erdan.