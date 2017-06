Erdogan by sa chcel v Nemecku stretnúť aj s krajanmi, halu však nemá

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Dortmund/Ankara 21. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan chce zrejme svoju účasť na júlovom summite krajín G20 v Hamburgu využiť aj na stretnutie s krajanmi. O možnosti prenajať na 9. júla Vestfálsku halu v Dortmunde sa totiž údajne zaujímala istá agentúra z Ankary.Viacúčelovú halu v Dortmunde však v inkriminovaný deň pripravujú už na iné podujatie, takže jej prevádzkovateľ musel do Ankary zaslať zamietavú odpoveď s poukázaním na nabitý kalendár, informoval dnes Západonemecký rozhlas.V aprílovom referende, ktoré rozšírilo právomoci tureckého prezidenta, podporilo Erdogana až 75 percent príslušníkov miestnej tureckej komunity v Dortmunde.Podľa tlačovej agentúry DPA nepochodil turecký prezident ani v prípade haly v Oberhausene, v ktorej v lete prebieha rekonštrukcia.O prenájom spomínaných hál sa podľa nepotvrdených informácií zaujímala tá istá agentúra z Ankary.Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne dnes oznámilo, že zatiaľ nedostalo žiadnu formálnu otázku z Ankary. Ani turecká ambasáda v Berlíne nepotvrdila údajné plány na Erdoganovo vystúpenie v Nemecku v nádväznosti na jeho účasť na spomínanej vrcholnej schôdzke v dňoch 7.-8. júla.Naposledy vystúpil Erdogan pred svojimi stúpencami v Nemecku v máji 2015, a to v Karlsruhe, kde to bolo súčasne jeho prvé verejné vystúpenie v spolkovej republike vo funkcii tureckého prezidenta.