Erdogan: Európska únia sa musí rozhodnúť ohľadom členstva Turecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 6. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes opäť vyzval Európsku úniu, aby sa rozhodla, či chce pokračovať v prístupových rokovaniach s jeho krajinou alebo ich ukončiť. Nahnevala ho politická debata v Nemecku zameraná na to, ako zaobchádzať s Tureckom, uvádza agentúra AP.Erdogan podľa vlastných slov nedovolí, aby sa Turecko stalo "predjedlom" pre voľby v európskych štátoch.povedal Erdogan v Ankare v príhovore k miestnym lídrom svojej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).Zdôraznil, že Turecko aj naďalej vidí členstvo v EÚ ako strategický cieľ a Ankara podľa neho urobila to, čo sa od nej vyžadovalo. Agentúra DPA však pripomína, že niekoľko európskych štátov čoraz hlasnejšie vyslovuje obavy o dodržiavanie ľudských práv, vládu zákona a demokraciu v Turecku.Nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU/CSU) a jej vyzývateľ Martin Schulz (SPD) spomínali často Turecko v nedeľnej prvej a jedinej televíznej debate, ktorá sa konala pred parlamentnými voľbami vypísanými na 24. septembra. Obaja lídri naznačovali, že Ankara nevstúpi do Európskej únie. Merkelová by zastavila Turecku finančnú pomoc a Schulz priamo vyzval na zastavenie prístupových rozhovorov vzhľadom na Erdoganovu čoraz autoritárskejšiu politiku.Erdogan dnes tiež vyzval etnických Turkov v Nemecku, aby nevolili strany, ktoré označil ako "nepriateľov Turecka", čím očividne narážal na strany Merkelovej a Schulza.