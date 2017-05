Erdogan kritizoval USA za poskytovanie pomoci kurdským oddielom YPG

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 12. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes uviedol, že rozhodnutie Spojených štátov dodávať zbrane Oddielom ľudovej sebaobrany (YPG) sýrskych Kurdov je v rozpore so strategickými vzťahmi Turecka a USA. Súčasne vyjadril presvedčenie, že tento problém sa z veľkej miery podarí vyriešiť počas jeho nadchádzajúcej návštevy v USA.Erdogan uviedol, že Turecko si neželá, aby bola YPG poskytovaná pomoc, pretože "použitie jednej teroristickej organizácie proti druhej nie je ideálnym variantom". Zdôraznil, že najväčší odpor jednotkám džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v regióne aj tak kladie Turecko. Upozornil, že vyhrážky teroristickými útokmi nedostávajú ani Rusko, ani USA, ale "sú adresované nám".Turecký prezident vyhlásil, že poskytovanie pomoci YPG nie je v súlade so strategickými vzťahmi medzi spojencami. Dodal, že v tomto zmysle hovoril aj s predstaviteľmi Ruska i USA.vyhlásil Erdogan.V súvislosti s týmto problémom Erdogan vyjadril nádej, že počas svojej návštevy v USA - v dňoch 16.-17. mája - sa mu na rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom podarí tieto otázky do značnej miery urovnať.Turecko považuje kurdské YPG za teroristickú skupinu napojenú na kurdských separatistov, ktorí v Turecku vedú povstanie od roku 1984. USA ich však vnímajú ako efektívnu silu v boji proti Islamskému štátu v Sýrii a Iraku.Erdogan na dnešnej tlačovej konferencii v Ankare dodal, že na rokovaniach v USA nastolí aj tému vyhostenia moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý od roku 1999 žije v dobrovoľnom exile v USA.Turecké vedenie tohto duchovného podozrieva, že bol jedným z iniciátorov pokusu o vojenský prevrat, ktorý sa v Turecku odohral vlani v júli a skončil sa porážkou pučistov. Erdogan spresnil, že otázka boja s Fethullahovou teroristickou organizáciou (FETÖ), ako turecké vedenie označuje Gülenovo hnutie, bude na rokovaniach v USA jednou z ústredných tém.