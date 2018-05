Erdogan obvinil Izrael z genocídy

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan rozpráva počas jeho návštevy Chatham House v Londýne 14. mája 2018. Erdogan začal v nedeľu trojdňovú návštevu Británie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 15. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v súvislosti s dianím v pásme Gazy obvinil v pondelok Izrael z genocídy. Vyhlásil to v deň, kedy desiatky palestínskych demonštrantov zastrelili príslušníci izraelskej armády v blízkosti hraníc medzi pásmom Gazy a Izraelom, píše agentúra Anadolu.povedal Erdogan počas návštevy Británie.Turecký prezident tiež v krajine v súvislosti s úmrtiami vyhlásil trojdňový smútok a v Istanbule na piatok zorganizoval veľký pochod.Izraelská armáda potlačila v pondelok násilné protesty Palestínčanov v pohraničnej oblasti medzi Izraelom a pásmom Gazy, ktoré je pod kontrolou palestínskeho militantného hnutia Hamas. Násilnosti si vyžiadali podľa predstaviteľov palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktorých citovala stanica Sky News, najmenej 58 mŕtvych a približne 2771 zranených.Stalo sa tak po tom, ako v Jeruzaleme slávnostne otvorili veľvyslanectvo Spojených štátov presťahované z Tel Avivu.Turecko medzitým v reakcii na presun amerického veľvyslanectva v Izraeli povolalo na konzultácie do Ankary svojich veľvyslancov z Washingtonu a Tel Avivu. Uviedol to hovorca tureckej vlády Bekir Bozdag, ktorý podľa Anadolu dodal, že turecký parlament ohľadom diania v Gaze zvolá zasadnutie.Postup Izraela v pásme Gazy v Turecku odsúdila aj sekulárna opozícia, kurdské skupiny, ľavicové kruhy, ako aj vláda a islamistické organizácie.