Erdogan očakáva vysokú volebnú účasť, hovorí o demokratickej revolúcii

V Turecku sa začali predčasné prezidentské a parlamentné voľby. Konajú sa počas výnimočného stavu v krajine, ktorý bol zavedený po neúspešnom pokuse o štátny prevrat z júla 2016. Na voľby bude dohliadať vyše 400 medzinárodných pozorovateľov. Na snímke volička vkladá hlasovací lístok do urny vo volebnej miestnosti v Ankare 24. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 24. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predpokladá vysokú účasť na nedeľňajších predčasných prezidentských a parlamentných voľbách v krajine, ktoré sú považované za najväčšiu skúšku preňho i jeho stranu, odkedy sa pred vyše 15 rokmi dostali k moci.povedal Erdogan popoludní po odovzdaní svojho hlasu v Istanbule. Podčiarkol súčasne význam volieb, ktorými sa zavŕši zavedenie Erdoganom presadzovaného prezidentského systému v Turecku.citovala ho agentúra DPA.Erdogana vo volebnej miestnosti v škole vo štvrti Üsküdar v ázijskej časti Istanbulu sprevádzali manželka Emine a dcéra Esra Albayraková s manželom a ich deťmi. Prezident neskôr odcestuje to Ankary, kde bude podľa vlastných slov sledovať výsledky.Jeho dvaja hlavní volebný súperi pri odovzdaní svojich hlasov vyzvali na ostražitosť vo svetle obáv z podvodov.Hlavným vyzývateľom Erdogana je bývalý učiteľ fyziky Muharrem Ince, ktorého podporuje stredoľavá hlavná opozičná Republikánska ľudová strana (CHP). Ince pritiahol na mítingy veľké davy ľudí neočakávane energickou predvolebnou kampaňou.Ince po hlasovaní vo svojom rodnom meste Yalova južne od Istanbulu povedal, že sa vracia do Ankary, kde bude sledovať sčítanie hlasov v ústrednej volebnej komisii, keďže v tomto procese podľa neho môže dôjsť k nezrovnalostiam.povedala novinárom v Istanbule jediná ženská prezidentská kandidátka Meral Akšenerová. Bývalá ministerka vnútra odišla z tureckej hlavnej nacionalistickej Strany národného hnutia (MHP) pre nesúhlas s jej podporou pre Erdogana. Vytvorila novú podobne orientovanú Stranu dobra (Iyi Parti - IP), ktorou sa snaží odlákať konzervatívnych voličov od prezidentovej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), píše agentúra AP.Volebné miestnosti v Turecku sú otvorené do 17.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Výsledky sa očakávajú neskôr večer.Agentúra DPA pripomína, že na základe volebného zákona nemôžu médiá prvú hodinu po skončení hlasovania informovať o výsledkoch. Následne môžu do 21.00 h (20.00 h SELČ) zverejňovať len správy volebnej komisie, ktorá však môže túto lehotu skrátiť.