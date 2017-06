Erdogan požiadal Nemecko o možnosť vystúpiť pred krajanmi

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Krasnodar 29. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oficiálne požiadal Nemecko o možnosť vystúpiť na budúci týždeň s prejavom pred svojimi krajanmi. Oznámil to dnes nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel, ktorý je na návšteve Ruska.Nemecko a ďalšie európske krajiny sú opatrné pri povoľovaní takýchto návštev. Nemecko tento rok zakázalo už niekoľko podujatí tureckých predstaviteľov, ktorí chceli prehovoriť ku krajanom pred referendom o ústavných zmenách v Turecku. Erdogan následne označil európskych lídrov okrem iného za nacistov.Erdogan sa momentálne snaží o vypísanie referenda o opätovnom zavedení trestu smrti v Turecku. Európska únia reagovala vyhlásením, že takýto krok by znemožnil snahu Turecka o vstup do Únie. Vláda v Berlíne vyhlásila, že na nemeckej pôde nedovolí Turkom hlasovať v tomto referende.