Erdogan pred odletom do Paríža pochválil partnerstvo s Francúzskom

Istanbul 5. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pochválil v piatok pred svojou návštevou Paríža "silné partnerstvo" svojej krajiny a Francúzska.povedal Erdogan pred odletom z Istanbulu do Paríža, kde sa má stretnúť s francúzskym kolegom Emmanuelom Macronom.Erdogan podniká svoju prvú cestu do Francúzska od potlačeného prevratu z roku 2016, po ktorom nasledovali tvrdé zásahy proti odporcom vlády. Turecké orgány odvtedy zatkli približne 50.000 ľudí a 110.000 ďalších prepustili z práce vo verejnom sektore.Obaja lídri budú podľa očakávania diskutovať o širokej škále problémov, od postoja Európy k islamu až po štatút mesta Jeruzalem a boj proti terorizmu, pripomenuli tlačové agentúry DPA a AP.Macron sa chce podľa vyhlásenia Elyzejského paláca venovať v spoločnej diskusii aj otázke ľudských práv a slobode tlače v Turecku.Približne 30 aktivistov z francúzskej organizácie Reportéri bez hraníc uskutočnilo v piatok protest pred tureckým veľvyslanectvom v Paríži, pričom držalo v rukách fotografie žurnalistov väznených v Turecku.Po roku slovných potýčok medzi Tureckom a viacerými členskými štátmi Európskej únie sa Erdogan na konci roka 2017 vyslovil za zlepšenie vzájomných diplomatických vzťahov s týmito európskymi krajinami. Podľa jeho vyjadrenia z konca decembra musí Ankara "znížiť počet (svojich) nepriateľov a zvýšiť počet priateľov".Napätie medzi Ankarou a viacerými európskymi krajinami eskalovalo po tom, ako tamojšie úrady zabránili tureckým ministrom, aby tam uskutočnili politické zhromaždenia pred aprílovým tureckým referendom o zmenách v ústave.Erdogan následne ostro kritizoval svojich európskych partnerov, opakovane ich obviňoval z rasizmu či podpory terorizmu a prirovnával ich k nacistom. Európske štáty zase poukazovali na zhoršujúci sa stav v oblasti dodržiavania ľudských práv a demokratických princípov v Turecku.Francúzsko však udržiava úzke kontakty s Tureckom okrem iného v súvislosti so situáciou v Sýrii a inými otázkami bezpečnostnej politiky v danom regióne. Macron naposledy hovoril s Erdoganom telefonicky ohľadne rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.