Erdogan sa v OSN sťažoval na nedostatočnú pomoc pre utečencov

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požiadal v utorok na pôde OSN o viac finančných prostriedkov zo štátov Európskej únie pre sýrskych utečencov v Turecku, uviedla agentúra DPA.oznámil Erdogan vo svojom príhovore v rámci Všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ankara podľa neho doposiaľ minula na pomoc pre utečencov viac než 25 miliárd eur.EÚ ponúkla Turecku v rámci dohody o výmene utečencov na roky 2016-2017 zhruba tri miliardy eur. Brusel však doteraz zaplatil iba 820 miliónov eur. Nič z týchto zdrojov nešlo podľa Erdogana do tureckého rozpočtu. Bremeno starostlivosti o 3,2 milióna sýrskych utečencov v krajine je na pleciach Turecka, dodal.EÚ poskytnutie dotácií podmieňuje ich použitím na stavbu škôl pre deti utečencov a na zdravotnú starostlivosť, dodala DPA.