Erdogan sa vo februári vo Vatikáne stretne s pápežom Františkom

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 16. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by mal vo februári navštíviť Vatikán a stretnúť sa tam s pápežom Františkom. Informoval o tom v utorok denník Hurriyet a ďalšie turecké médiá s tým, že Erdogan by mal do Vatikánu pricestovať 5. februára a jeho rozhovor s pápežom by sa mal týkať hlavne štatútu Jeruzalema.Kancelária tureckého prezidenta doposiaľ návštevu nepotvrdila, uviedla agentúra AP, avšak pripomenula, že samotný Erdogan pred časom vyjadril chuť pápeža vo Vatikáne navštíviť. Denník Hurriyet dodal, že turecký prezident bude po stretnutí s pápežom pokračovať v návštevách viacerých latinskoamerických krajín.Erdogan je ostrým kritikom rozhodnutia USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a teší sa, že František zastáva v tejto veci podobný postoj. Turecký prezident s pápežom ešte koncom decembra hovoril telefonicky. Obaja sa vtedy zhodli na tom, že sú spokojní s výsledkom hlasovania OSN zameraného "proti nesprávnemu kroku zo strany USA".Valné zhromaždenie OSN totiž na svojom mimoriadnom zasadnutí 21. decembra prijalo pomerom hlasov 128:9 návrh rezolúcie, v ktorom vyzvalo Spojené štáty, aby odvolali svoje rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.