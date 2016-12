Erdogan: Saudská Arábia a Katar by mali byť na rokovaniach o Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 28. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že Saudská Arábia a Katar by sa mali pripojiť k jeho stretnutiu s Ruskom a Iránom, na ktorom budú rokovať o sýrskom mierovom úsilí.Rusko, Turecko a Irán, ktoré pomohli sprostredkovať odchod civilistov a militantov zo sýrskeho mesta Aleppo, sa dohodli, že rokovanie o Sýrii sa uskutoční v Kazachstane v januári.Erdogan tiež povedal, že stretnutie ministrov zahraničných vecí by malo zahŕňať aj Saudskú Arábiu a Katar, pretože "prejavili dobrú vôľu a poskytli Sýrii podporu".Turecko, Saudská Arábia a Katar sú hlavnými podporovateľmi povstalcov usilujúcich sa zvrhnúť sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý je blízkym spojencom Moskvy a Teheránu.Erdogan súčasne zdôraznil, že Turecko sa na stretnutí nezúčastní, ak naň budú pozvané akékoľvek "teroristické organizácie". Hovoril o sýrskych Kurdoch, ktorí majú blízko ku kurdským povstalcom v Turecku.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok telefonicky hovoril o sýrskom mierovom pláne so svojím americkým náprotivkom Johnom Kerrym. Lavrov informoval Kerryho, že rozhodnutie USA uvoľniť niektoré obmedzenia vzťahujúce sa na vyzbrojovanie sýrskych povstalcov môže viesť k ďalším obetiam.Lavrov podľa agentúry Interfax uviedol, že sýrska vláda začala konzultovať s opozíciou pred prípadnými mierovými rokovaniami. Opozičná skupina podporovaná Saudskou Arábiou však uviedla, že o tom nič nevie.Lavrov nespresnil, kde by sa rozhovory mali konať, ani ktoré opozičné skupiny sa na nich zúčastnia.