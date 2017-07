Erdogan si pripomenul puč aj na pochode, obetiam odhalil pamätník

Turecký prezident Erdogan počas svojho prejavu v parlamente pri prvom výročí pokusu o puč, 16. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Erdogan: Sprisahanci by mali byť odetí ako na Guantáname

Istanbul 16. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa pripojil dnes v Istanbule k desaťtisícom účastníkov pochodu pri príležitosti prvého výročia potlačeného pokusu o vojenský prevrat, pri ktorom v Turecku zahynulo približne 250 ľudí.Trasa istanbulského "pochodu národnej jednoty" viedla k mostu ponad prieliv Bospor, kde došlo pred rokom k stretom medzi civilistami a vojakmi v tankoch. Most bol na pamiatku obetí vtedajších udalostí premenovaný a po novom nesie názov Most mučeníkov 15. júla.Prezident Erdogan s manželkou pricestovali do Istanbulu, aby odhalili pamätník tamojším obyvateľom, ktorí prišli o život, keď vzdorovali vojakom do vlaňajšieho pokusu o prevrat. Počas pochodu ho sprevádzali deti v tričkách s tureckými vlajkami a pozostalí po obetiach zmareného puču.Ľudia obvinení z prípravy vlaňajšieho pokusu o prevrat v Turecku by mali predstúpiť pred súd v odeve, aký nosia osoby zadržiavané v americkej väznici Guantánamo Bay na Kube, vyhlásil v sobotu večer turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Jeho slová zazneli v Istanbule pred desiatkami tisíc ľudí, ktorí sa zhromaždili pri príležitosti prvého výročia neúspešného prevratu.Agentúra AP k Erdoganovmu výroku poznamenala, že pred niekoľkými dňami predstúpil pred súd bývalý vojak, ktorého obvinili z pokusu zajať alebo zabiť Erdogana počas prevratu. Muž vstúpil do súdnej siene v tričku s nápisom "Hrdina", čo vyvolalo v krajine pobúrenie.vyhlásil Erdogan.Turecko si udalosti spred roka pripomína tento víkend rôznymi podujatiami v Istanbule i Ankare.povedal na mimoriadnom zasadnutí parlamentu premiér Binali Yildirim.Tureckí vojaci sa 15. júla 2016 pokúsili zosadiť vládu a prezidenta Erdogana s použitím tankov a lietadiel. Ostreľovali parlament a iné lokality, ale ich pokus nakoniec nevyšiel.Po výzve prezidenta a ignorovaní zákazu vychádzania vyhláseného pučistami vyšli tisíce ľudí do ulíc, aby čelili prevratu. Približne 250 ľudí prišlo o život a viac ako 2000 bolo zranených. Zabitých bolo aj 35 sprisahancov.Ankara tvrdí, že pokus o prevrat zorganizovala Fethullahova teroristická organizácia (FETÖ), ktorú z amerického exilu riadi duchovný Fethullah Gülen. V Turecku prebiehajú politické čistky a zo štátnej služby a armády i súkromného sektora bolo prepustených už viac ako 142.000 ľudí. Ďalších takmer 50.000 ľudí zatkli a obvinili z účasti na prevrate alebo z prepojenia na pučistov.