Erdogan spustil kampaň na podporu referenda o ústavnej reforme

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 18. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes oznámil, že už desaťročia podporuje vznik prezidentského systému vlády v krajine nie kvôli svojim vlastným záujmom, ale pre blaho tureckého ľudu. Vyhlásil to pri príležitosti spustenia kampane na podporu referenda o ústavnej reforme, ktoré sa v Turecku bude konať 16. apríla, a ktoré okrem iného zahŕňa aj prechod k prezidentskému systému.povedal Erdogan.Najvyšší volebný orgán v Turecku vo štvrtok otvoril kampaň za aprílové referendum. To znamená, že politické strany môžu oficiálne začať so svojimi kampaňami za alebo proti navrhovaným zmenám v ústave. Občania v referende budú hlasovať či súhlasia alebo nesúhlasia so zmenami 18 článkov ústavy.Najsilnejšia opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) plánuje spustiť svoju kampaň proti ústavným zmenám v pondelok. Okrem silnej kampane v médiách má v úmysle zorganizovať zhromaždenia vo veľkých mestách, ako je Istanbul, Ankara a Izmir.Novelu ústavy, ktorú už odhlasoval turecký parlament a podpísal i prezident, predložila vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP). Argumentuje, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilizovanie Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu.Na základe novely bude mať prezident právomoc vymenovať ministrov a ďalších vládnych činiteľov, ako aj polovicu členov najvyššieho súdu, takisto rozpustiť parlament, vyhlásiť výnimočný stav či vydávať dekréty.Kritici považujú zmeny za snahu legislatívne ukotviť rozsiahle právomoci v rukách prezidenta Erdogana.