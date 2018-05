Erdogan: Turecko bude pokračovať v snahách o členstvo v EÚ

Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 6. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu zverejnil volebný program, s ktorým sa chce uchádzať o priazeň voličov v predčasných voľbách vypísaných na 24. júna. Voličom v ňom sľubuje sociálnu spravodlivosť, silnú ekonomiku, "viac demokracie", posilnenie postavenia Turecka na medzinárodnej scéne a avizuje aj nové vojenské operácie pozdĺž hraníc.Ako informovala agentúra AP, vo svojom prejave na regionálnej konferencii svojej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v Istanbule Erdogan vyhlásil, že vďaka prezidentskému vládnemu systému sa zvýšia príjmy štátu, čo následne povedie k zmenšovaniu rozdielov medzi príjmovými skupinami obyvateľstva.Avizoval aj pokles inflácie, úrokových sadzieb a zníženie deficitu. Podľa neho turecká ekonomika bude odolnejšia voči vonkajším otrasom a finančným útokom a investičná príťažlivosť Turecka sa zvýši.povedal Erdogan, pričom poukázal na to, že práve júnové voľby budúpreNový prezidentský systém, ku ktorému Turecko prejde po voľbách, podľa Erdogana prinesie Turecku ajVysvetlil, že dôjde k oddeleniu jednotlivých vetiev moci, čo v praxi bude znamenať, že parlament sa bude môcť sústrediť na tvorbu zákonov, vláda na prijímanie účinných opatrení a konkrétnych krokov a súdna moc bude nezávislejšia a bude sa venovať presadzovaniu práva.Erdogan tiež uviedol, že po dvoch predchádzajúcich ofenzívach do Sýrie podnikne Turecko nové vojenské operácie pozdĺž svojich hraníc.Upozornil, že Turecko neupustí od vyvíjania tlaku na teroristické organizácie." zdôraznil Erdogan.Na druhej strane Erdogan prisľúbil, že Turecko bude pokračovať v snahe o vstup do Európskej únie. Dodal, že Turecko sa tohto cieľa nikdy nevzdalo.Turecko začalo rokovania o pristúpení k EÚ v roku 2005, 18 rokov po podaní žiadosti. Rokovania spomaľovalo viacero faktorov, šlo najmä o otázku Cypru a odpor Nemecka a Francúzska voči členstvu Turecka. Od roku 2016 sú rozhovory o členstve Turecka v EÚ prerušené.Predčasné prezidentské a parlamentné voľby v Turecku sa konajú viac ako rok pred svojím riadnym termínom. Po voľbách začne v Turecku platiť nový mocenský systém, ktorým sa de facto zruší funkcia predsedu vlády a väčšina právomocí sa dostane do rúk prezidenta.