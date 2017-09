Erdogan: Turecko je pripravené pomôcť moslimským bratom v Mjanmarsku

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana 10. septembra (TASR) - Turecko je pripravené pomôcť prenasledovanej moslimskej menšine Rohingov v Mjanmarsku. Vyhlásil to dnes na samite Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v kazašskom hlavnom meste Astana turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého cituje agentúra TASS.priblížil Erdogan.Situácia sa prudko zhoršila 25. augusta, keď stovky rohinských militantov Armády spásy Rohingov Jakchainského štátu (ARSA) zaútočili na 30 policajných staníc. Následné potýčky medzi nimi a mjanmarskými bezpečnostnými silami si počas niekoľkých dní vyžiadali vyše 400 mŕtvych, predovšetkým z radov povstalcov.Moslimskí Rohingovia čelia v prevažne budhistickom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám, mjanmarská vláda však tieto tvrdenia odmieta s tým, že bojuje proti rohinským. Podľa najnovších údajov spravodajskej stanice BBC do susedného Bangladéša utieklo už 290.000 Rohingov bez štátnej príslušnosti.Humanitárne organizácie podľa OSN potrebujú 77 miliónov dolárov na pomoc rohinskej komunite, ktorá utiekla z Jakchainského štátu do susedného Bangladéša. Utečenci nutne potrebujú potraviny, vodu, dočasné prístrešky a zdravotnú starostlivosť. Bangladéšske úrady zápasia s náporom nových vĺn utečencov.ARSA dnes s okamžitou platnosťou ohlásila mesačné jednostranné prímerie a požiadala humanitárne organizácie, aby obnovili svoju činnosť, uvádza BBC. Viacero svetových politikov vyzvalo mjanmarskú prodemokratickú líderku Aun Schan Su Ťij, držiteľku Nobelovej ceny za mier, aby sa zastala rohinskej menšiny.