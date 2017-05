Erdogan: Turecko nemá s EÚ o čom debatovať

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 2. mája (TASR) - Turecko "nemá o čom debatovať" s Európskou úniou, pokým ona neotvorí nové kapitoly vo rokovaniach o vstupe Turecka do tohto bloku. Vyhlásil to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Európska únia iba pred dvoma dňami vyzvala Ankaru, aby poskytla jasnejšie signály, či má v úmysle splniť prístupové kritéria v oblastiach ako ľudské práva alebo právny štát.povedal Erdogan.odkázala Bruselu turecká hlava štátu.Turecko požiadalo o vstup do Európskej únie pred tridsiatimi rokmi, pričom samotné rokovania sa začali v roku 2005, napísala agentúra AP. Rozhovory o vstupe Turecka do EÚ sú však pomalým a zdĺhavým procesom. Vyjednávačom sa dosiaľ podarilo uzavrieť iba jednu z tzv. kapitol - o vede a výskume.Erdogan avizoval, že vo svojej krajine usporiada referendum, v ktorom sa majú občania vyjadriť, či si prajú pokračovať v prístupovom procese.