Erdogan: Turecko neustúpi ani o krok pri vojenskej ofenzíve v Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 22. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že jeho krajinapri vojenskej ofenzíve na enklávu Afrín v severnej Sýrii, ovládanú kurdskými bojovníkmi, ktorí sú spojencami USA.Erdogan v tretí deň operácie uviedol, že hlavným cieľom Turecka je zaručenie národnej bezpečnosti, zachovanie sýrskej územnej integrity a ochrana sýrskeho ľudu.povedal. Kritizoval Spojené štáty za spoluprácu so sýrskymi kurdskými silami v boji proti Islamskému štátu namiesto toho, aby spolupracovali s Tureckom.Cieľom operácie nie je podľa Erdogana "okupovať" žiadnu časť Sýrie, ale skôr dobyť "srdcia". Keď raz budú enkláva Afrín a provincia Idlib zabezpečené, tak sa podľa Erdogana môžu vrátiť tisíce Sýrčanov do svojich domovov." dodal turecký prezident.Kurdské milície v Sýrii v pondelok oznámili, že vyhnali tureckých vojakov a ich spojencov z dedín, ktoré obsadili počas ofenzívy proti enkláve Afrín.Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) spustili Američanmi podporované kurdské milície zúrivú protiofenzívu, počas ktorej vyhnali tureckých vojakov a ich spojeneckých sýrskych bojovníkov z dvoch dedín.SOHR uviedlo, že Tureckom podporované jednotky otvorili v tretí deň ofenzívy dva nové fronty a pokúšajú sa opäť vstúpiť do Afrínu.Kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), oznámili, že s tureckými jednotkami zvádzajú boje severozápadne od Afrínu. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku.Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán uviedol, že v dôsledku tureckých útokov a ostreľovania regiónu prišlo za uplynulých 24 hodín o život 21 ľudí vrátane šiestich detí. Turecko podľa agentúry DPA vyhlásilo, že si nevyberá za cieľ civilistov.Turecká ofenzíva proti Afrínu, ktorá sa začala v sobotu, má za cieľ vyhnať z tejto oblasti Kurdov. Ofenzíva zvýšila napätie v už beztak komplikovanom sýrskom konflikte a vyvolala obavy z ďalšieho zhoršovania vzťahov medzi spojencami z NATO - Tureckom a USA.NATO v pondelok uviedlo, že v súvislosti s pokračujúcou ofenzívou je s Tureckom v kontakte. Severoatlantická aliancia sa vyjadrila, že Turecko trpelo terorizmom a má právo na sebaobranu, ale vyzvala ho, aby tak robiloSituáciu v Sýrii prediskutuje v pondelok Bezpečnostná rada OSN, pripomína agentúra AP.