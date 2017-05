Erdogan: Turecko si v prípade útoku YPG vyhradzuje právo na odvetu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara/Washington 18. mája (TASR) - Turecko si vyhradzuje právo podniknúť odvetné opatrenia proti silám kurdskej sebaobrany, ak by podnikli útok voči Turecku. Počas návštevy vo Washingtone to podľa agentúry Reuters uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý dodal, že Turecko v takomto prípade nebude brať do úvahy námietky iných krajín.Erdogan v utorok vo Washingtone rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ich schôdzka sa konala v situácii, keď majú USA a Turecko spor ohľadom nedávneho Trumpovho rozhodnutia o vyzbrojovaní sýrskych Kurdov, ktorí sa javia ako jeden z najúčinnejších nástrojov boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii.Turecká vláda však trvá na tom, že kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) v Sýrii sú prepojené so Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná a Turecko i USA ju považujú za teroristickú.Erdogan preto v tejto súvislosti upozornil, že "my sme im (Spojeným štátom) jasne povedali: ak budú útoky YPG na Turecko, budeme konať a od nikoho si nebudeme pýtať súhlas". Erdogan to uviedol na stretnutí s tureckými novinármi na tureckom veľvyslanectve vo Washingtone. Jeho výrok citoval turecký denník Sabah.Turecký prezident okrem toho informoval, že jeho krajina sa nezapojí do operácie na oslobodenie sýrskeho mesta Rakka, ktoré je tamojšou baštou Islamského štátu. Ako dôvod uviedol rozhodnutie USA, že sa na oslobodzovaní tohto mesta zúčastnia aj oddiely YPG.vyhlásil Erdogan. Dodal súčasne, že Turecko zachová svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii i v susednom Iraku.