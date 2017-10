Erdogan: Turecko už nepotrebuje členstvo v EÚ, rozhovory však neukončí

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 1. októbra (TASR) - Turecko už nepotrebuje členstvo v Európskej únii, ale nemá v úmysle jednostranne prerušiť prístupové rozhovory s Bruselom. Povedal to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého citovala agentúra Reuters.vyhlásil Erdogan počas vystúpenia v tureckom parlamente.Únia však Turecko, ako uviedol, stále potrebuje. Vstup Turecka do európskeho spoločenstva by podľa neho mohol odštartovať hospodársky rast celého bloku.domnieva sa turecký prezident.Erdogan zároveň obvinil krajiny Únie z toho, že nepodporili Ankaru v jej boji proti terorizmu, pretože odmietli vydať osoby zapletené vo vlaňajšom pokuse o vojenský prevrat v Turecku.Oficiálne prístupové rozhovory s Tureckom trvajú už 12 rokov. V dôsledku rozsiahlych čistiek a represií, ku ktorých v krajine dochádza od neúspešného puču, však prakticky uviazli na mŕtvom bode. Viacero európskych štátov - znepokojených porušovaním ľudských práv a oslabovaním vlády zákona a demokracie v Turecku - dokonca požaduje ukončenie alebo pozastavenie prístupových rozhovorov.Nemecká kancelárka Angela Merkelová chce, aby sa o tejto otázke diskutovalo na októbrovom summite EÚ. O úplnom zastavení rokovaní by muselo jednohlasne rozhodnúť všetkých 28 členských štátov, čo sa v súčasnosti zdá nereálne. Na prípadné pozastavenie by stačil aj súhlas 16 krajín reprezentujúcich najmenej 65 percent občanov Únie.