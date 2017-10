Erdogan: Turecko už neuznáva veľvyslanca USA v Ankare

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 10. októbra (TASR) - Turecko už neuznáva amerického veľvyslanca v Ankare. Vyhlásil to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, čím pritvrdil svoju rétoriku v čase stupňujúceho sa sporu s USA vyvolaného zatknutím zamestnanca amerického konzulátu v Istanbule.uviedol Erdogan o veľvyslancovi Johnovi Bassovi na tlačovej konferencii počas návštevy Srbska. "," dodal.USA po zatknutí tureckého zamestnanca amerického konzulátu pre obvinenia zo špionáže a údajné napojenie na Gülenovo hnutie pozastavili v nedeľu väčšinu vízových služieb pre tureckých občanov. Turecko odpovedalo pozastavením vydávania cestovných víz pre občanov USA do Turecka.Erdogan v Belehrade rokoval so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom najmä o obchode a investíciách. Uviedol, že súčasný objem obchodnej výmeny vo výške 682 miliónov eur je "nedostatočný" a mal by v blízkej budúcnosti rýchlo rásť.Prisľúbil viac tureckých investícií, medziiným aj na diaľnicu spájajúcu metropoly Srbska a Bosny. Viac investícií a cestné spojenia podľa ErdoganaSrbskí a tureckí predstavitelia podpísali dnes niekoľko zmlúv vrátane upravenej dohody o voľnom obchode, ktorá otvorí turecký trh pre niektoré srbské produkty.Erdogan sa v stredu letecky presunie do Sandžaku - oblasti, kde žije väčšinové moslimské obyvateľstvo -, následne sa vráti ešte do Belehradu a odcestuje do vlasti.Ankara je v úsilí zvýšiť svoj vplyv na Balkáne obzvlášť sústredená na Bosnu, kde žije moslimská väčšina a kde existuje historická spojitosť s niekdajšou osmanskou mocou a migráciou. Turecký vplyv je veľmi citeľný aj v Macedónsku a v Kosove.