Erdogan: USA stratili úlohu sprostredkovateľa na Blízkom východe

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty stratili svoju úlohu sprostredkovateľa v sporoch na Blízkom východe. Vyjadril sa tak v deň, keď sa Washington pripravuje oficiálne presťahovať svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema.V prejave v britskom think-tanku Chatham House v Londýne zopakoval, že odmieta rozhodnutie USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.V inom vyhlásení, ktoré vydal ešte v nedeľu večer, Erdogan podľa agentúry AP uviedol, že USA si nevážiaa ignorujú medzinárodné spoločenstvo. Podľa neho je presťahovanie veľvyslanectva do Jeruzalema krokom, ktorý predstavujeizraelskej vláde, aj keď to podkopáva úsilie na vyriešenie desaťročia trvajúceho konfliktu a trestá Palestínčanov.uviedol turecký prezident vo vyhlásení.Erdogan začal v nedeľu trojdňovú návštevu Británie, ktorú označil zaAnkary.