Erdogan: USA sú po odstúpení od jadrovej dohody porazenou stranou

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 9. mája (TASR) - Spojené štáty budú pre svoje odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom považované za, vyhlásil v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého cituje agentúra DPA.vyhlásil Erdogan.Toto rozhodnutie Washingtonu, napísal na sociálnej sieti Twitter Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin.uviedol prezidentský hovorca.Turecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok neskoro večer označilo daný krok USA za. Ankara zároveň vyzvala, aby jadrová dohoda podpísaná v roku 2015 medzi Teheránom a šiestimi svetovými mocnosťami pokračovala vAmerický prezident Donald Trump oznámil odstúpenie Spojených štátov od predmetnej dohody v utorok s tým, že Washington čiastočne obnoví sankcie voči Iránu.Nemecko, Francúzsko a Británia v spoločnom vyhlásení uviedli, že zostanú v rámci jadrovej dohody partnermi. Iránsky prezident Hasan Rúhání vyhlásil, že Teherán bude takisto pracovať na dodržiavaní jadrovej dohody.Podľa Trumpa je zrejmé, že súčasnátejto dohody nezabráni Iránu vyvinúť jadrové zbrane.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, avšak niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040. Moskva tvrdí, že Irán plní všetky záväzky, ktoré preň vyplývajú z dohody, čo sa potvrdzuje aj pri pravidelnej verifikácii zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).