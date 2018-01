Erdogan: Zmluvy Ankary s USA strácajú platnosť

Na ilustračnej snímke Recep Tayyip Erdogan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 5. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan skritizoval v piatok americkú justíciu a dodal, že dvojstranné právne dohody medzi Washingtonom a AnkarouErdogan takto reagoval na rozhodnutie newyorského súdu, ktorý v stredu usvedčil tureckého bankára Mehmeta Hakana Atillu z toho, že machináciami napomáhal Iránu vyhnúť sa americkým sankciám.Turecký prezident podľa agentúry AP verdikt odsúdil a uviedol, že americké súdnictvo je hrozbou pre svet. Spojené štáty zároveň obvinil z toho, že proti Turecku vedú sprisahanie s cieľom oslabiť tureckú vládu i ekonomiku. Erdogan sa takto vyjadril na tlačovej konferencii pred odletom do Paríža, kde sa má ešte v priebehu piatka stretnúť s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.povedal turecký prezident podľa agentúry Reuters.povedal Erdogan na margo verdiktu, pričom nespresnil, aké dohody má na mysli.dodal Erdogan. Američanov zároveň obvinil zvoči tureckému súdnictvu, ktorú podľa neho prejavili tým, že Ankare nevydali duchovného Fethullaha Gülena. Toho turecká vláda obviňuje zo zosnovania predvlaňajšieho pokusu o prevrat, čo on sám popiera.Mehmet Hakan Atilla, zástupca generálneho riaditeľa tureckej štátnej banky Halkbank, bol v stredu v New Yorku usvedčený v piatich z celkovo šiestich bodov obžaloby vrátane bankového podvodu a sprisahania s cieľom obísť americké sankcie. Proces bol postavený na svedectve Rezu Zarraba, turecko-iránskeho obchodníkova so zlatom, ktorý spolupracoval s prokuratúrou a priznal sa k účasti v transakciách, ktorých účelom bolo podľa jeho slov obísť americké sankcie voči Iránu.Ankara celý proces označila za vykonštruovaný, pričom podľa vyjadrenia tureckého ministerstva zahraničných vecí je verdikt bezprecedentným zasahovaním do vnútorných záležitostí Turecka.