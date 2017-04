Erdoganov plán na najbližšie dni: India, Putin, Trump a summit NATO

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 30. apríla (TASR) - Obchodné vzťahy a boj proti terorizmu sú hlavnými témami dnes sa začínajúcej návštevy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Indii. Je to jeho vôbec prvá zahraničná cesta, odkedy sa tento mesiac v Turecku konalo referendum o rozšírení prezidentských právomocí. Píše o tom agentúra DPA.Erdogan sa počas dvoch dní pobytu v Naí Dillí stretne s indickým premiérom Naréndrom Módím i ďalšími vrcholnými politikmi a zúčastní sa aj na turecko-indickom podnikateľskom fóre.Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu uviedla, že Erdogan počas návštevy vyjadrí svoje želanie, aby India zatvorila inštitúcie - vrátane škôl a obchodných podnikov -, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s moslimským duchovným Fethullahom Gülenom, žijúcim momentálne v exile v USA.Erdogan a Gülen boli svojho času spojencami, v súčasnosti sa ich postoje ale rozchádzajú. Ankarská vláda islamského klerika obviňuje, že stál za vlaňajším pokusom o vojenský prevrat v Turecku, čo však Gülen odmieta. Turecké úradné miesta vykonávajú teraz rozsiahle čistky, zamerané podľa ich slov práve na Gülenových stúpencov.Po Indii má Erdogan v pláne vybrať sa do Soči na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Stredobodom ich rozhovorov má byť podľa všeobecného očakávania kríza v Sýrii.Neskôr v priebehu mája odcestuje turecký prezident do Spojených štátov, kde sa zíde s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a potom je v jeho cestovnom pláne Brusel a summit NATO.