Štokholm 7. septembra (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson uvažuje o prepustení až 14.000 zamestnancov najmä vo svojich závodoch v Európe a Latinskej Amerike v rámci plánu úspory nákladov. Uviedol to dnes švédsky denník Svenska Dagbladet s odvolaním sa na nemenované zdroje.Podľa týchto zdrojov prepúšťanie zasiahne najmä závody v Európe a Latinskej Amerike, v ktorých koncern zamestnáva približne 53.000 ľudí, a ich odbyt klesol.V podstate to bude znamenať zatvorenie niektorých závodov, ktoré majú problémy s odbytom, uviedol jeden zo zdrojov.Denník Svenska Dagbladet však v auguste napísal, že Ericsson plánuje prepustiť približne 25.000 zamestnancov vo svojich podnikoch mimo územia Švédska v rámci úsporného programu. Švédsky koncern má na celom svete približne 109.000 zamestnancov.Švédska sa plánované škrty pravdepodobne veľmi nedotknú, keďže v domovskej krajine zamestnáva koncern ľudí najmä vo výskume a vývoji.Prepúšťanie však môže ovplyvniť aj divíziu informačných technológií a tzv. cloudových služieb, hoci sa v budúcnosti počíta s jej rastom, keďže Ericsson sa pripravuje na nástup novej, rýchlejšej siete 5G.Ericsson vo svojom vyhlásení uviedol len toľko, že prehodnocuje firemnú stratégiu v snahea jeho cieľom je ušetriť 10 miliárd švédskych korún (1,06 miliardy eur) do polovice roka 2018. Dodal, že jeEricsson v uplynulých rokoch zaznamenal zvýšenú konkurenciu zo strany čínskej spoločnosti Huawei a fínskej Nokie. Slabé tržby v 2. kvartáli tohto roka mu priniesli čistú stratu vo výške 1 miliardy SEK.(1 EUR = 9,5010 SEK)