Erraniová vysvetľovala užitie dopingu: To si človek len tak nevymyslí

Talianska tenistka Sara Erraniová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 9. augusta (TASR) - Talianska tenistka Sara Erraniová sa rozhodla brániť po tom, ako dostala zákaz činnosti na dva mesiace za pozitívny dopingový nález. Finalistka Roland Garros 2012 užila zakázanú látku letrozol a na okruh WTA sa môže vrátiť najskôr v októbri. Potvrdila to Medzinárodná tenisová federácia (ITF).uviedla na stredajšej tlačovej konferencii v Miláne.tvrdila tenistka podľa agentúry DPA.zdôvodnila ITF.Talianka uviedla, že letrozol sa jej dostal do tela po užití kontaminovaného jedla, v ktorom bol liek Femara. Ten užíva jej matka, ktorá sa nedávno podrobila operácii rakoviny prsníka.Bývalá svetová päťka príde o všetky body a prémie, ktoré získala od 16. februára do 7. júna 2017. V júni sa totiž podrobila dodatočným testom, a tie boli negatívne.