Érsek: Bratislavské letisko potrebuje koncesionára na 30 rokov

Bratislava 19. septembra (TASR) - Bratislavské letisko potrebuje koncesionára, ktorý by ho prenajal na 30 rokov. Taký má názor minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Musí ho však ešte prerokovať na Koaličnej rade s lídrami koaličných strán.uviedol šéf rezortu dopravy na dnešnom stretnutí s novinármi. Záujem o letisko podľa jeho slov je, v súčasnosti však Érsek nechce rokovať s nikým, kým sa nevypíše súťaž.dodal minister.Cieľom takéhoto kroku má byť podľa šéfa rezortu dopravy "rozlietanie" bratislavského letiska a pripomenul aj potrebu ďalších investícií, či už do pristávacej dráhy alebo do modernizácie prístupu cestujúcich z lietadla do haly letiska.doplnil Érsek.Čo sa týka národného leteckého dopravcu, o ktorom hovorí predovšetkým vládna strana SNS, ten je podľa ministra v programovom vyhlásení vlády. Chce si však nechať vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá by mala ukázať, ako by mohol takýto dopravca fungovať.zdôraznil Érsek.Pripomenul, že napríklad v súčasnosti lietajú na trase Košice - Bratislava - Praha ČSA a sú v strate. Uvažuje napríklad aj o tom, že by sa v rámci súťaže na koncesionára zapracovalo do jeho projektu aj to, že musí zabezpečiť fungovanie národného dopravcu.Zámer ministra Érseka riešiť situáciu na bratislavskom letisku nadväzuje na kroky jeho predchodcov. S analýzou bratislavského letiska a hľadaním riešenia pre jeho ďalší rozvoj sa totiž začalo ešte pred niekoľkými rokmi, keď ministerstvo dopravy viedol Ján Figeľ (KDH). Už vtedy sa spomínala možnosť jeho 30-ročného prenájmu. S analyzovaním sa následne pokračovalo aj za predchádzajúcej vlády, keď bol ministrom Ján Počiatek (Smer-SD). Ten videl pre rozvoj bratislavského letiska ako najzmysluplnejšie riešenie nájdenie strategického partnera.