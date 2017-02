Érsek informoval Kisku o chystaných krokoch obchvatu mesta Prešov

Na snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. februára (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) informoval dnes listom prezidenta SR Andreja Kisku o pripravovaných krokoch v rámci riešenia dopravnej situácie v Prešove. Zároveň ho podľa hovorkyne ministerstva Karolíny Duckej požiadal o stretnutie v blízkom čase, na ktorom ho chce oboznámiť s výsledkami rokovania so zhotoviteľom.opísal minister Érsek v dnešnom stanovisku.Súčasne šéf rezortu dopravy žiada ministerstvo financií o detailný rozpis medializovaného objemu usporených financií pre ich navrhované riešenie dopravnej situácie v Prešove. Súčasne navrhované riešenie dopravnej situácie v meste totiž počíta s úsekom diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh a severným obchvatom na rýchlostnej ceste R4. Takéto riešenie preferuje ministerstvo dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, Prešovský samosprávny kraj a aj mesto Prešov. Zároveň je podľa Duckej v súlade s platnými územnými plánmi a má takmer všetky potrebné povolenia.dodala hovorkyňa. Plánovanie tohto diaľničného úseku podporujú aj najnovšie dopravné prieskumy a analýzy a na jeho prípravu sa už investovalo takmer 50 miliónov eur.opísala Ducká.Analytický tím ministerstva financií z projektu Hodnota za peniaze totiž v liste prezidentovi Kiskovi, zverejnenom minulý týždeň, hovoril o alternatíve, ktorá by ušetrila približne 400 miliónov eur. Navrhujú napríklad postaviť obchvat Prešova na východe za približne 280 miliónov eur a k tomu doplniť novú štvorprúdovú cestu prvej triedy priamo v meste za najviac 150 miliónov eur.Zároveň však analytici z Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý pôsobí pri ministerstve financií, považujú za realistickú možnosť postaviť severný obchvat mesta v upravenej trase s jedným tunelom v polovičnom profile. To by podľa nich prinieslo nižšie náklady o 220 miliónov eur. Ušetrené financie by využili na novú cestu prvej triedy I/68 zo severu na juh za 140 miliónov eur a ďalšie riešenia vo vnútri mesta.Riešenie preferované ministerstvom dopravy by predstavovalo náklady na úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh vo výške 356,3 milióna eur a neskôr má mesto odbremeniť necelých 15 kilometrov severného obchvatu na rýchlostnej ceste R4 odhadom za predbežne kalkulovaných 535 miliónov eur. Cenu za úsek Prešov, západ - Prešov, juh však chce ministerstvo znížiť približne o 6 %.