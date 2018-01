ÉRSEK: Jednoduché zlúčenie SSC a NDS nie je možné, treba upraviť zákon

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. januára (TASR) - Jednoduché zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC) nebude podľa ministerstva dopravy možné.avizoval pre TASR minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Z hľadiska právnej formy sú totiž tieto dve spoločnosti úplne odlišné. Kým NDS je akciovou spoločnosťou, ktorej 100-% akcionárom je ministerstvo dopravy, SSC je rozpočtová organizácia zriadená rezortom dopravy.opísal Érsek.Obidve firmy tak spadajú pod rezort dopravy a minister ešte koncom roka 2016 uviedol, že zvažuje zlúčenie týchto dvoch firiem. NDS má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty a SSC zase cesty I. triedy.Vlani v lete pritom šéf rezortu dopravy avizoval, že by chcel, aby zimnú údržbu v roku 2018 zabezpečovala už jedna spoločnosť, ktorá vzíde zo zlúčenia týchto dvoch firiem. Zlúčenie spoločností by malo podľa ministerstva priniesť úsporu a následne nasmerovať viac peňazí do ciest.V rozpočte na tento rok majú SSC a NDS na správu, údržbu a opravy ciest a diaľnic naplánovanú sumu 64,1 milióna eur. Na investície majú obidve spoločnosti mimo eurofondov určenú na tento rok sumu 34,37 milióna eur.