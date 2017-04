Érsek: Nespoplatnení D2 medzi Lamačom a Stupavou je nesystémové

Árpád Érsek Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Iniciatíva mestských častí i obcí na severozápadnom okraji Bratislavy za nespoplatnenie úseku diaľnice D2 medzi odbočkou na Lamač po križovatku Stupava-juh pre osobne autá opätovne narazila na nesúhlas ministerstva dopravy. Proti zmene sa postavil i súčasný minister Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý takýto krok považuje za nesystémové riešenie.Šéf rezortu dopravy to uvádza v liste, ktorým odpovedá na žiadosť starostu Záhorskej Bystrice o dočasné nespoplatnenie diaľničného úseku v súvislosti s výstavbou svetelnej križovatky na Bratislavskej ulici v Záhorskej Bystrici a s tým súvisiacimi dopravnými komplikáciami. Minister zastáva názor, že na takéto opatrenie nie je dôvod.upozorňuje Érsek.Formulácia jeho odmietnutia v liste sa však netýka iba konkrétnej žiadosti Záhorskej Bystrice.píše Érsek v liste, ktorý má TASR k dispozícii. Ministrovu formuláciu tak možno chápať i ako reakciu na žiadosť o stretnutie a rokovanie o zavedení takejto zmeny, s ktorou sa na ministra v mene zástupcov viacerých samospráv obrátil listom koncom marca starosta bratislavského Lamača Peter Šramko.Starosta zopakoval argument, s ktorým sa samosprávy Lamača, Záhorskej Bystrice, Marianky i Stupavy obracajú na rezort dopravy opakovane už od roku 2011, poukazujúc na potrebu odľahčiť neúmerne zaťažené súbežné komunikácie s diaľničným úsekom. Tie totiž využívajú pri ceste do Bratislavy šoféri áut zo severozápadného okolia hlavného mesta, ktorí nemajú zaplatené diaľničné mýto a nechcú využívať spoplatnený úsek. Šramko upozorňuje i na to, že túto trasu využíva aj veľa nákladných vozidiel, ktorých majitelia/vodiči sa takýmto spôsobom chcú vyhnúť plateniu mýta. „Výsledkom sú kolóny, vyššie riziko kolíznych situácií, taktiež zvýšenie hluku, znečistenie ovzdušia a celkové zhoršenie kvality života obyvateľov v našej lokalite," konštatuje starosta Lamača.Minister však pripomína, že diaľnica je nadštandardným typom komunikácie, umožňujúcim pohodlné a rýchle spojenie a. Upozorňuje tiež na to, že k nespoplatneniu nemôže prísť ani preto, lebo v inkriminovanom úseku medzi Stupavou a Lamačom je kontrolný portál systému úhrady diaľničných známok. Argumentuje i porovnaním s Viedňou.uviedol minister dopravy.