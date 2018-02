Érsek plánuje v tomto roku päť diaľničných tendrov za takmer miliardu

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) plánuje v tomto roku vyhlásiť päť súťaží na výstavbu úsekov diaľnic či rýchlostných ciest. Na stretnutí s novinármi tento týždeň to uviedol minister Érsek. Celkové predpokladané náklady na výstavbu týchto ciest sú vo výške 977,6 milióna eur.Ako prvá v tomto roku by sa mala podľa šéfa rezortu dopravy o dva až tri týždne spustiť súťaž na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa. Ide o 13,5-kilometrový (km) úsek cesty, ktorý má odhadované náklady na stavebné práce vo výške 161,8 milióna eur.Nasledovať by mala v druhom štvrťroku tohto roka súťaž na úsek rýchlocesty R2 z Kriváňa po Mýtnu. Je to 9,15-km úsek, ktorý má odhadované náklady vo výške 113,2 milióna eur.Zároveň ministerstvo potrebuje vyriešiť aj rozšírenie diaľnice D1 z Bratislavy po Triblavinu. Súčasťou týchto prác je aj vybudovanie prepojenia medzi diaľnicou D1 a budúcou diaľnicou D4, ktorá má tvoriť obchvat hlavného mesta. V prípade tejto stavby ministerstvo rokuje s koncesionárom, ktorý buduje projekt obchvatu Bratislavy, či zabezpečí aj toto rozšírenie diaľnice D1. V prípade, že sa s ním štát nedohodne, zostane tento úsek v réžii Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Tá odhaduje náklady na tieto práce vo výške 136,5 milióna eur.Okrem toho by sa podľa Érseka mal v roku 2018 začať súťažiť aj úsek rýchlocesty R2 pri Košiciach, teda Košice, Šaca - Košické Olšany a tiež úsek R2 s tunelom Soroška, čiže úsek Rožňava - Jablonov nad Turňou.Čo sa týka úseku rýchlocesty pri Košiciach, ten je dlhý 21,25 km a odhadované náklady naň 288,8 milióna eur. Úsek pri Rožňave s tunelom Soroška je dlhý 14,1 km a predpokladané náklady má vo výške 277,3 milióna eur.Finančné krytie týchto projektov sa však ešte musí doriešiť. "Rovnako, ako pri prvej etape severného obchvatu Prešova, bude ministerstvo dopravy rokovať s ministerstvom financií o finančnom krytí týchto projektov do doby, kým štát rozhodne, z čoho bude financovať rozvoj dopravnej infraštruktúry po rozdelení všetkých európskych fondov na výstavbu diaľnic, čo sa už prakticky stalo," vysvetlilo ministerstvo dopravy.V prípade rýchlostných ciest je pritom podľa rezortu v európskych fondoch ešte alokovaný dostatočný počet zdrojov na jeden väčší úsek. Zároveň, ak by sa presunuli eurofondy z iných operačných programov na dopravu, ministerstvo "je samozrejme pripravené tieto peniaze využiť na výstavbu".