ÉRSEK: Plánujeme obnoviť priamy vlak z Bratislavy do Košíc cez Zvolen

Na snímke člen predsedníctva Most-Híd a minister dopravy Árpád Érsek počas tlačovej konferencie po zasadnutí Republikovej rady strany Most-Híd 4. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) má v pláne obnovenie priamych rýchlikov z Bratislavy do Košíc po južnej trase cez Zvolen. Dnes ráno sa preto šéf rezortu dopravy vybral spojom z hlavného mesta po tejto trati, aby si ju pozrel a vo vlaku diskutoval so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) o takomto zámere.priblížil minister ráno predtým, ako nastúpil do rýchlika. To znamená, že každé štyri hodiny by mali ľudia takéto priame spojenie. Cestujúci si ho podľa ministra žiadajú. Pre štát je totiž podľa Érseka potrebné vytvoriť vhodné podmienky na železniciach, aby vlaky získali čo najviac cestujúcich.doplnil.Opätovné zavedenie priamych spojov z Bratislavy do Košíc cez Zvolen by sa podľa Érseka mohlo spustiť od plánovanej zmeny cestovných poriadkov v júni tohto roka.konštatoval. Práve dnešná ministrova cesta vlakom by mala takéto riešenie otestovať. Počas jazdy sa chce zároveň informovať o tom, čo by bolo vhodné vylepšiť a obnoviť na tejto trase.Nemyslí si však, že by takáto novinka mala znamenať zvýšenie finančných nákladov.avizoval Érsek.Zároveň podľa neho toto obnovenie priameho spojenia do Košíc cez Zvolen nebude znamenať koniec plánovanej súťaže na prepravu vlakov medzi Bratislavou a Banskou Bystricou.vysvetlil minister. To znamená, že nechce súťaž len na prevádzku vlakov na hlavnej trati, ale chce ju spojiť aj s vypravovaním spojov na bočných trasách, ktoré na ňu nadväzujú.Súťaž na prevádzku vlakov, do ktorej by sa mohli zapojiť aj súkromní dopravcovia, vypíše pravdepodobne ešte v tomto roku. Do konca júna tohto roka by mal mať pripravené návrhy na trate, ktoré by boli vhodné na tendrovanie. Čiže buď podľa ministra pôjde o trať z Bratislavy do Banskej Bystrice, alebo o inú, ktorá splní stanovené podmienky.Čo sa týka priamych rýchlikov z Bratislavy do Košíc cez Zvolen, tie boli v prevádzke aj v minulosti. V decembri 2015 sa však zaviedli priame rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice a cestujúci, ktorí smerujú z Bratislavy do Košíc, tak musia vo Zvolene prestupovať.