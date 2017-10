ÉRSEK: Tlačíme na koncesionára, aby na obchvate robil maximálnou silou

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Bratislavský obchvat možno stavať naplno vo všetkých úsekoch, vydané stavebné povolenia sú právoplatné. Uviedol to tento týždeň minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).zdôraznil šéf rezortu dopravy.Či sa podarí tento projekt, ktorý tvorí časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, dokončiť podľa plánu v roku 2020, minister nevedel povedať.uviedol. Štát však podľa jeho slov s ohľadom na dopravu najviacv prípade úseku rýchlostnej cesty R7. Práve tento ťah z juhu je podľa ministra kritický, autá stoja v kolónach hodiny.V prípade bratislavského obchvatu je momentálne otvorená aj otázka, ako sa bude stavať napojenie existujúcej diaľnice D1 v križovatke Ivanka-sever na nový obchvat Bratislavy na D4. Rozhodnúť sa má, či si túto stavbu zoberie na svoje plecia Národná diaľničná spoločnosť (NDS), alebo ju bude stavať konzorcium na čele s firmou Cintra, ktoré má na starosti projekt obchvatu mesta.Ministerstvo podľa Érseka rokuje s koncesionárom, aby cestu staval on. Súčasne však pripravuje aj súťaž na dodávateľa týchto prác, ak by sa s koncesionárom nedohodlo.vysvetlil šéf rezortu dopravy. Predbežné oznámenie o pripravovanom tendri už Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.Súčasťou prác má byť rozšírenie diaľnice D1 po križovatku Triblavina a zabezpečenie dopravného prepojenia medzi diaľnicami D1 a D4. NDS v apríli tohto roka odhadovala náklady na napojenie týchto dvoch diaľnic spolu s rozšírením D1 po križovatku Triblavina na približne 124 miliónov eur.