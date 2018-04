Érsek: V postupe prác pri výstavbe obchvatu Bratislavy sú ešte rezervy

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (na snímke) sa zúčastnil kontrolného dňa na stavbe D4/R7, v Dunajskej Lužnej 17. apríla 2018. Za účasti koncesionára bol priamo na stavbe preverený rozsah a postup prác pri výstavbe bratislavského obchvatu. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Na snímke výstavba úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice, ktorý bude súčasťou bratislavského obchvatu, v Dunajskej Lužnej 17. apríla 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Na snímke výstavba úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice, ktorý bude súčasťou bratislavského obchvatu, v Dunajskej Lužnej 17. apríla 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Práce na výstavbe obchvatu Bratislavy sa za posledný mesiac podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) posunuli vpred, ale vidí v nich ešte stále rezervy.konštatoval šéf rezortu dopravy po tom, ako si v utorok pozrel výstavbu tohto projektu počas kontrolného dňa.Celkové dokončenie projektu tak bude podľa ministra meškať, nevedel však presne povedať koľko. Podľa pôvodných plánov mal byť hotový koncom roku 2020, momentálne Érsek spomenul rok 2021.Projekt obchvatu Bratislavy má však tvoriť časť diaľnice D4 a časť rýchlostnej cesty R7. Práve rýchlostná cesta R7 by mala byť dokončená skôr, ešte v roku 2020.Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Buduje ju združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra.Podľa zástupcu koncesionára Michala Lešňovského v súčasnosti pracuje na všetkých úsekoch projektu spolu približne 350 ľudí.avizoval. Optimálne sa podľa jeho slov ráta s tým, že by malo na projekte pracovať okolo 2500 a viac ľudí.doplnil Lešňovský.Tempo výstavby brzdia podľa ministerstva aj chýbajúce dodatočné povolenia, ktoré musí koncesionár získať na zmeny v projektoch, ktoré si dodatočne navrhol. Podľa Érseka sa pritom objavujú aj námietky ľudí, ktoré projekt tiež spomaľujú. Avizoval, že vo štvrtok 19. apríla sa k tejto téme vyjadrí bližšie.Keďže sa obchvat buduje ako PPP projekt, koncesionár ho postaví a bude ho 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka štátu by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur.