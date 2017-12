Érsek: V roku 2018 by sa mohla súťažiť aj R2 pri Košiciach a Soroška

Na archívnej snímke Árpád Érsek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) chce v roku 2018 pokračovať v príprave nových diaľničných úsekov. Ešte pred Vianocami rezort vyhlásil súťaž na výstavbu prvej etapy obchvatu Prešova na R4, v prvých mesiacoch budúceho roka by k nej mal pribudnúť aj tender na úsek rýchlocesty R2 Mýtna - Lovinobaňa.Okrem toho by sa podľa Érseka mohol v roku 2018 začať súťažiť aj úsek rýchlocesty R2 pri Košiciach, teda Košice, Šaca - Košické Olšany a tiež úsek R2 s tunelom Soroška, čiže úsek Rožňava - Jablonov nad Turňou.opísal Érsek pre TASR.V priebehu roku 2018 by sa mali podľa jeho slov ukončiť aj debaty o podobe nového stavebného zákona.avizoval Érsek. Už v prvej polovici roka sa pritom podľa ministra bude pokračovať v zahusťovaní spojov na železnici a pokračovať by mala aj modernizácia v tejto oblasti.dodal.Čo sa týka končiaceho sa roku 2017, bol prvým uceleným rokom ministra Érseka.konštatoval šéf rezortu dopravy. Zároveň sa podľa neho podarilo pohnúť so situáciou na niekoľkých kritických úsekoch pri výstavbe diaľnic, či už je to obchvat Prešova alebo obchvat Ružomberka.dodal šéf rezortu.Rovnako na železniciach bol podľa neho veľmi intenzívny rok.priblížil.Pripomenul tiež, že v minulom roku sa ucelil aj úsek modernizovanej železnice od Žiliny po Bratislavu, kde už vlaky jazdia rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.dodal.