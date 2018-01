Érsek: V roku 2018 chceme mať hotový materiál k harmonizácii dopravy

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy v súčasnosti pripravuje interný materiál, ktorý by mal určiť možnosti hamornizácie verejnej dopravy na Slovensku, čiže vlakovej a autobusovej. A to tak, aby fungovala efektívnejšie, spoľahlivejšie a aby sa odstránili súbežné spoje či nedostatočná nadväznosť spojov.opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) pre TASR.Tento interný materiál by malo ministerstvo dopravy podľa Érseka dokončiť v roku 2018 a následne by sa mal predstaviť odbornej verejnosti. Podľa rezortu by sa mala vytvoriť dohoda o vzájomnom postupe, na ktorej by sa mali podieľať aj objednávatelia dopravy.Napríklad železničnú dopravu si v súčasnosti na Slovensku objednáva ministerstvo dopravy predovšetkým u Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), prímestskú autobusovú dopravu si však objednávajú jednotlivé vyššie územné celky u dopravcov v regiónoch.Základom harmonizácie dopravy má byť podľa ministerstva objektívne pripravený dokument, takzvaný národný plán dopravnej obslužnosti, na základe ktorého sa bude objednávať železničná a autobusová doprava.priblížil Érsek.Cieľom rezortu je totiž podľa neho ponúknuť verejnosti spoľahlivé cestovanie v podobe pravidelných a frekventovaných spojov, garantovaných prestupov a odstránení meškaní. Do budúcnosti ministerstvo hovorí aj o jednoduchom prepravnom poriadku či jednotnom cestovnom lístku.O harmonizovaní dopravy a vytvorení takzvanej dopravnej autority, ktorá by zastrešovala objednávanie vlakových a autobusových spojov, sa pritom na Slovensku hovorí už dlhodobo. Doteraz sa ju však nepodarilo zrealizovať.