Érsek verí, že zákon o prácach na pozemoch, nie je protiústavný

Arpád Érsek. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) verí tomu, že novela zákona, ktorá má umožniť niektoré práce na pozemkoch pod diaľnicami predtým, ako sa ukončí ich vyvlastňovanie, nie je protiústavná. Érsek to zdôraznil dnes v parlamente počas rozpravy k návrhu na zrýchlené legislatívne konanie k novele o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest.Na tomto znení novely pracovalo podľa šéfa rezortu dopravy okrem ministerstva dopravy aj ministerstvo spravodlivosti a súkromné právnické spoločnosti.opísal Érsek. V Nemecku už totiž podľa neho existuje inštitút takzvanej predbežnej držby, ktorý sa má novelou zaviesť do praxe aj na Slovensku. Na základe nej bude možné pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod diaľnicami či cestami.Podľa ministra totiž pri použití tohto inštitútu nejde o problém s vyvlastnením pozemkov, ale o cenu, ktorú za pozemky ich majitelia pýtajú. "" vysvetlil Érsek.Novela sa prijíma predovšetkým pre výstavbu obchvatu Bratislavy, kde sa objavil problém s vyvlastnením pozemkov. Minister priblížil, že doteraz sa za vykúpenie pozemkov pod obchvat hlavného mesta vyplatilo 310 miliónov eur. Problém je podľa neho posledných ani nie desať majiteľov pozemkov, ktorí za ne pýtajú 55 miliónov eur. Takáto cena ale pre Érseka nie je prijateľná. "" zdôraznil šéf rezortu dopravyPráve preto chce, aby o cene rozhodol súd, a preto sa podľa jeho slov upravuje zákon takýmto spôsobom. Uvedomuje si, že novela sa prijíma v zrýchlenom režime. Dôvodom je však podľa Érseka to, že štát tlačí čas. Má podpísanú zmluvu s koncesionárom na výstavbu obchvatu, ktorý chce začať stavať. Na to ale potrebuje stavebné povolenie, ktoré je možné získať až po vysporiadaní všetkých pozemkov.argumentoval minister.Opozícia ho vyzývala, aby zverejnil zmluvy na výkup pozemkov pod obchvatom hlavného mesta. Érsek však reagoval, že aj keby sa teraz zverejnili všetky zmluvy, mená špekulantov medzi nimi nebudú. Pretože s nimi sa tento proces ešte neukončil, a teda zmluvy nie sú podpísané. Zároveň ale avizoval, že znalci, ktorí nadhodnotili ceny pozemkov pod obchvatom, budú braní na zodpovednosť.