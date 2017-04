ÉRSEK: Výstavba D1 Budimír- Bidovce napreduje podľa harmonogramu

Na snímke vpravo minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek počas kontrolného dňa stavby diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce na stavenisku medzi obcami Rozhanovce a Bidovce v pondelok 24. apríla 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bidovce 24. apríla (TASR) – Spokojnosť s priebehom výstavby úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce počas dnešného kontrolného dňa vyjadril minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Práce postupujú podľa harmonogramu a minister potvrdil december 2019 ako termín, kedy by mala byť stavba odovzdaná do užívania.povedal Érsek v Bidovciach po prehliadke stavby.Výstavba úseku diaľnice, ktorý bude súčasťou východného obchvatu Košíc, sa začala v novembri 2016. Za polrok podľa ministra vidieť obrovský posun.konštatoval Érsek.Investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Rozpočet na úsek v dĺžke 15,46 kilometra (km) je 197,4 milióna eur bez DPH. Stavbu financovanú z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu realizuje spoločnosť Skanska SK. V súčasnosti sa vykonávajú preložky inžinierskych sietí, finalizuje sa s výstavbou prístupových ciest, realizuje sa zakladanie spodných stavieb mostov, zaťažovacie skúšky pilót, betonáž pilierov, zakladanie násypov a záchranný archeologický prieskum.Na takmer kilometer dlhej časti úseku sú od 1. marca do 31. júla obmedzené stavebné práce z dôvodu hniezdenia chráneného orla kráľovského. Na lehote výstavby sa tento fakt podľa stavbárov neodzrkadlil.Realizovaná diaľnica D1 v úseku Budimír – Košické Oľšany – Bidovce s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov - Budimír preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/19, najmä tranzitnú nákladnú dopravu.Podľa ministra je ďalej potrebné zabezpečiť financie na výstavbu rýchlostnej cesty R2 v úseku Košice, Šaca – Košické Oľšany, ktorá na budovanú diaľnicu nadviaže z juhu.doplnil generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.Minister Érsek pricestoval dnes na východ Slovenska z Bratislavy vlakom, pričom si v Moldave nad Bodvou prezrel vybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy.