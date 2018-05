Érsek: Začiatok výstavby R3 na Orave je v lete reálny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. mája (TASR) – Začiatok výstavby rýchlostnej cesty R3 na Orave medzi Tvrdošínom a Nižnou v treťom štvrťroku tohto roka je stále reálny. Ak sa vo verejnom obstarávaní neobjavia ďalšie námietky. Na štvrtkovej pravidelnej Hodine otázok to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).zdôraznil Érsek v odpovedi na otázku poslanca Igora Janckulíka (nezaradený).Súťaž na výstavbu tohto úseku rýchlocesty R3 vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v lete minulého roka a cenu za túto zákazku odhadla vo výške 74,97 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. V marci tohto roka sa v rámci súťaže otvárali časti ponúk – ostatné. Komisia podľa Érseka po vyhodnotení ponúk zistila, že jeden z uchádzačov zásadným spôsobom porušil podmienky súťaže, bol preto z nej vylúčený.Následne však vylúčený uchádzač využil svoje právo a podal v zákonom stanovenej lehote voči vylúčeniu námietku.opísal Érsek. Nasledovať má podľa neho otváranie časti ponúk - kritériá, teda takzvaná cenová časť.dodal minister.Poslanec Janckulík reagoval s tým, že dúfa, že sa v súťaži neobjavia nejaké obštrukcie. Cesta je totiž podľa jeho slov aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády.konštatoval.Minister Érsek však nebol veľmi optimistický. Predpokladá, že budú obštrukcie, pretože všetko, čo sa na Slovensku týka verejného obstarávania, býva podľa Érska napadnuté. A to či už občianskymi združeniami alebo firmami, ktoré danú súťaž nevyhrali. Finančné prostriedky na rýchlocestu R3 však sú podľa ministra vyčlenené, preto pevne verí, že sa v treťom štvrťroku podarí s výstavbou začať.Šéf rezortu dopravy zároveň avizoval, že bude zrejme potrebné zmeniť zákon. Aby ľudia mali právo vyjadriť sa k jednotlivým stavbám. Ale zároveň, aby sa nestávalo to, že napríklad niekto z Bratislavy bude napádať cestu v Trebišove.