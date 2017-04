Érsek zatiaľ nepovedal, či pre Bratislavu objedná vlaky od decembra

Árpád Érsek Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Či budú vlaky v Bratislave jazdiť aj ako pomoc mestskej hromadnej doprave už od decembra tohto roku, minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) zatiaľ povedať nevie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ho ešte bude v tejto veci bližšie informovať, keďže ide o pomerne čerstvý návrh." avizoval šéf rezortu dopravy. Vlakovú dopravu si totiž od dopravcov objednáva a financuje štát prostredníctvom ministerstva dopravy.Predstavitelia ZSSK a Železníc Slovenskej republiky si pritom v priebehu minulého týždňa prezreli 50 kilometrov železničných tratí v hlavnom meste. Zároveň uviedli, že vlaková doprava by mohla pomôcť doprave v Bratislave a jej okolí, a to predovšetkým pri riešení situácie v meste počas výstavby obchvatu na diaľnici D4 a rýchlostnej cesty R7.Cestnú dopravu do a z Bratislavy by tak mohli odľahčiť dve nové trate i nové železničné zastávky. V spolupráci s ministerstvom dopravy analyzujú možnosť realizovať prepojenie Senca s Petržalkou s možnosťou novej stanice na Bosákovej ulici alebo pri Digital Parku/Auparku v Bratislave. Ďalšou možnosťou je podľa ZSSK zvýšenie intenzity využitia stanice Bratislava-Nové Mesto a posilnenie spojov, ktoré sem smerujú od Trnavy a z Malaciek.," dodal minister. ZSSK by pritom podľa riaditeľa úseku obchodu Karola Martinčeka vedela spustiť akýsi prvý režim takýchto spojov už od decembrovej zmeny cestovného poriadku.uviedol.Takéto posilnenie vlakovej dopravy v hlavnom meste si však podľa železničiarov vyžaduje aj užšiu spoluprácu s Dopravným podnikom Bratislavy (DPB). "povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban. Ako však podotkol, podnik nie je schopný zo dňa na deň navyšovať výkony o desiatky percent a zvýšovanie kapacity bude mať odraz aj v nákladoch. Z Hlavnej stanice je podľa jeho slov ale technicky možné posielať viac trolejbusov i električiek.