Érsekov rezort chystá liberalizáciu vlakovej dopravy

Bratislava 24. september (TASR) - V tomto roku už minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) nestihne vypísať súťaž na prevádzku vlakov s dotáciou od štátu na niektorej z tratí na Slovensku. V prípade liberalizácie železničnej dopravy musí totiž štát vopred oznámiť tento zámer Európskej únii.To sa podľa ministra Érseka tento rok udialo a Slovensko ohlásilo trate, ktoré má záujem do budúcna liberalizovať. Teraz sa vyberá tá z nich, ktorá by mohla ísť do súťaže ako prvá v budúcom roku.avizoval šéf rezortu dopravy.On už podľa vlastných slov vie, ktorá trať by to mohla byť, zatiaľ to však prezradiť nechce.opísal.O prípadné vyhlásené súťaže na prevádzku vlakov s dotáciou od štátu by mali záujem aj dopravcovia.uviedla pre TASR Jana Steinerová Kalousková zo štátneho dopravcu ZSSK.Podobne aj súkromný dopravca RegioJet uvítal informácie ministerstva dopravy o chystaných súťažiach.dodal pre TASR hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. Práve noví vysúťažení dopravcovia na dotovaných spojoch sú podľa neho najvýhodnejší pre štát a pre cestujúcich.Érsek pritom po nástupe na post šéfa rezortu dopravy zrušil súťaž na prevádzku vlakov na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Tú vyhlásil ešte jeho predchodca, minister Ján Počiatek (Smer-SD). Érsek argumentoval tým, že nechce súťažiť len prevádzku vlakov na hlavnej trati, chcel by zabezpečiť aj privážanie cestujúcich z vedľajších tratí. Teda, aby bola zabezpečená obslužnosť celého regiónu, vrátane menej výnosných tratí.