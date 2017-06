ESĽP si vyžiadal stanovisko tureckej vlády k uväzneniu 10 novinárov

Na archívnej fotografii Deniz Yücel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 12. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu si dnes v súvislosti so sťažnosťou desiatich uväznených novinárov tureckého denníka Cumhuriyet vyžiadal stanovisko Ankary, na čo má turecká vláda čas do 2. októbra.Ide o prvý prípad vyjadrenia ESĽP k sťažnosti pracovníkov médií v súvislosti so zmareným pokusom o štátny prevrat v Turecku z júla 2016. Na rovnakú inštitúciu sa obrátil aj uväznený spravodajca nemeckého periodika Die Welt Deniz Yücel.Ešte dnes predpoludním súd zamietol sťažnosť iného tureckého občana, pedagóga, ktorý sa voči prepusteniu ohradil práve na ESĽP. On sa však musí najskôr - v zmysle verdiktu súdneho grémia - brániť na pôde špeciálnej komisie v Turecku. Práve poškodení by podľa sudcov mali preskúmať možnosti, ktoré im ponúka tento novovytvorený inštitút. ESĽP nemá dôvod predpokladať, že by komisia pristupovala k ich sťažnostiam neadekvátne alebo že by im neponúkla reálnu šancu na úspech, uvádza sa v zdôvodnení.ESĽP by sa sťažnostiam týkajúcim sa prepúšťania po zmarení pokusu o puč chcel venovať až po tom, čo by dotyčné osoby neuspeli ani s odvolaniami na správnych súdoch a ústavnom súde v Turecku.Desať novinárov však možno nebude musieť vyčkať na verdikt ústavného súdu o ich uväznení.Do Štrasburgu doručili do konca mája 17.630 sťažností v súvislosti so zmareným pokusom o štátny prevrat v Turecku. Týkajú sa popri uväzneniach predovšetkým masového prepúšťania v krajine.