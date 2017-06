ESĽP zamietol žiadosť rodičov o udržiavanie bábätka umelo pri živote

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Paríž 28. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol v utorok odvolanie rodičov 10-mesačného britského chlapčeka so zriedkavou chorobou a poškodením mozgu voči rozhodnutiu britských súdov umožniť lekárom odpojiť dieťa od prístrojov, ktoré ho udržiavajú pri živote.Chris Gard a Connie Yatesová prehrali tento mesiac boj s britským najvyšším súdom o to, aby mohli vziať svojho syna Charlieho na pokusnú terapiu do USA. Chlapček má vrodenú genetickú poruchu, ktorá spôsobuje slabosť svalov a poškodenie mozgu.Britský najvyšší súd potvrdil rozhodnutia nižšieho súdu, že dieťa treba odpojiť od umelého udržiavania pri živote, aby mohlo dôstojne zomrieť.ESĽP v zdôvodnení uviedol, že britské súdy prípad starostlivo preskúmali. A dospeli k záveru, že dieťa pravdepodobne trápi neustávajúca bolesť a utrpenie, ktoré by "experimentálne liečenie bez šance na úspech" iba predĺžilo.Európsky súd so sídlom v Štrasburgu uviedol, že národné orgány majú značný priestor pre manévrovanie v citlivých morálnych a etických záležitostiach a v prípadoch týkajúcich sa experimentálneho liečenie smrteľných chorôb.Špecialisti v londýnskej nemocnici Great Ormond Street Hospital, kde je Charlie hospitalizovaný, uviedli, že terapia navrhovaná americkým lekárom je experimentálna a nepomohla by a že dieťa treba odpojiť od prístrojov, ktoré ho udržiavajú pri živote.ESĽP súčasne zrušil dočasné opatrenie, ktorým skoršie tento mesiac zabránil britským orgánom v odpojení Charlieho od prístrojov, kým vynesie svoj rozsudok, dodala tlačová agentúra DPA.