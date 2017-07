ESMA varuje podielové fondy, že nebude tolerovať tzv. poštové schránky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. júla (TASR) - Investičné spoločnosti budú možno musieť presunúť tisíce pracovných miest z Veľkej Británie do Európskej únie (EÚ). Európske regulačné úrady totiž upozornili, že nebudú tolerovať firmy, ktoré majú v EÚ len tzv. "poštové schránky" s minimom zamestnancov a sú riadené zo zahraničia. Upozornili na to experti z oblasti práva a poradenstva.To by mohlo ovplyvniť podielové fondy, ktoré v EÚ používajú skratku UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Security) a výška ich aktív je približne 9,1 bilióna eur. Ide o otvorené podielové fondy, ktoré investujú do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.Európsky úrad pre cenné papiere a trhy (ESMA) totiž v máji uviedol, že môže odmietnuť udeliť tvz. pasové práva, teda možnosť ponúkať služby v celej EÚ, finančným spoločnostiam, ak významné rozhodnutia nebude prijímať manažment so sídlom priamo v európskom bloku.ESMA dodal, že ho k tomuto kroku podnietil brexit a jeho cieľom je zabrániť oslabeniu dohľadu nad UCITS. Podľa odhadov firmy PricewaterhouseCoopers finančné spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii spravujú aktíva za takmer 1,1 bilióna eur. Okrem toho tieto firmy často sídlia aj Luxembursku a Írsku.ESMA nemá legislatívne právomoci. Úrad zverejnil stanovisko v rámci snahy o zjednotenie prístupu európskych regulátorov k registrácii fondov po britskom referende o odchode z EÚ. Viaceré štáty EÚ sa od referenda snažia prilákať finančné spoločnosti z Londýna.V Luxembursku a Írsku by tak mohli pribudnúť tisíce pracovných miest vo finančnom sektore, ak sa firmy v Spojenom kráľovstve budú musieť po brexite opätovne zaregistrovať v rámci EÚ, uviedol John Skelly, z poradenskej spoločnosti Carne Group v Dubline.Ide o prvé usmernenia týkajúce sa UCITS zo strany ESMA, ktorý uviedol, že fondy by mali určitú časť svojich aktivít realizovať v EÚ. Nešpecifikoval však, ktoré činnosti musia prebiehať v európskom bloku, skonštatovali právnici.Usmernenia ESMA prichádzajú v čase, keď sa správcovia fondov v Británii rozhodujú, či si založia pobočky v niektorom štáte EÚ. Schválenie príslušnej žiadosti trvá zvyčajne deväť mesiacov. To znamená, že firmy majú čas maximálne do júna v budúceho roka na predloženie žiadostí.