Ešte v piatok večer narazilo vozidlo do ľudí v nemeckom Cottbuse

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cottbus 8. apríla (TASR) - Dve osoby sa v piatok večer zranili v Cottbuse v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko, keď tam do skupinky ľudí na chodníku narazilo terénne motorové vozidlo. Informáciu priniesla s oneskorením v nedeľu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nedeľňajšiu správu polície.Prípad podľa rovnakého zdroja nesúvisí so sobotňajším útokom dodávkou v Münsteri v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.Pri incidente v Cottbuse utrpeli zranenia chodci vo veku 21 a 31 rokov, mladší z nich hospitalizáciu odmietol, staršieho previezli do nemocnice, ale nie je v ohrození života.Vodič terénneho vozidla z miesta činu ušiel. Istý podozrivý vo veku 25 rokov sa polícii prihlásil v sobotu popoludní, ale k obvineniam sa nevyjadril. Po výsluchu ho prepustili na slobodu. Muž mal vraj v piatok popoludní urážať policajtov a vykrikovať ultrapravicové heslá, v organizme mal vtedy 1,17 promile alkoholu. Teraz sa vyšetrovanie sústredí na hľadanie odpovede na otázku, či práve on sedel v inkriminovanom čase za volantom terénneho vozidla. V okolí incidentu došlo údajne aj k bitke. Prípadné súvislosti sú tak isto predmetom preverovania.Polícia zatiaľ nevie, či išlo o nehodu alebo zámerný čin.Vyšetrovanie kauzy a úsilie o objasnenie motívu pokračuje.