Estónsko chce cirkvám vyplatiť na odškodnení za vojnu 8,2 miliardy eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 23. januára (TASR) - Estónska vláda chce odškodniť tamojšiu evanjelicko-luteránsku cirkev sumou 6,8 miliardy eur a apoštolskú pravoslávnu cirkev sumou 1,4 miliardy za straty v druhej svetovej vojne.Pobaltská republika a cirkvi sa súčasne dohodli, že cirkvi v budúcnosti rezignujú na akýkoľvek právny spor so štátom týkajúcim sa majetkových otázok, informoval na tlačovej konferencii minister pre verejnú správu, exminister sociálnych vecí Jaak Aab.Estónska evanjelicko-luteránska cirkev by z takto získaných prostriedkov chcela okrem iného financovať obnovu Dómu v Tallinne, apoštolská pravoslávna cirkev by zasa chcela rozšíriť ženský kláštor na ostrove Saaremaa a navyše zriadiť mužský kláštor.Z radov opozičných poslancov zaznela však kritika, že pravoslávna cirkev patriaca pod moskovský patriarchát nie je medzi odškodnenými, aj keď takisto pocítila dôsledky vojnového konfliktu.