Estónsko sa v Rade EÚ prezentuje videoprojekčnou kupolou,aj zábermi SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Brusel 10. júla (TASR) - Estónsko, ktoré od 1. júla prebralo rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, dnes v átriu tejto budovy odhalilo videoprojekčnú kupolu s názvom "Unity" (Jednota), ktorá má tisíce návštevníkov cez filmové zážitky preniesť nielen do stredu diania rôznych podujatí v Estónsku, ale aj do všetkých členských krajín EÚ vrátane Slovenska.Zástupca veľvyslanca zo Stáleho zastúpenia Estónska pri EÚ Clyde Kull pri tejto príležitosti pripomenul, že všetko čo bude mať na starosti estónske predsedníctvo, od ekonomickej agendy, cez sociálne záležitosti až po migráciu, má svoj digitálny aspekt. Podľa jeho slov sa technológie stali každodennou súčasťou života Európanov a netreba ich vnímať ako niečo, čo je proti ľudskej prirodzenosti.uviedol Kull, čo podľa neho chce dokázať ajktorý Estónsko postavilo v átriu budovy Justus Lipsius. Okrúhly, 360-stupňový virtuálny dom je podľa neho symbol toho, ako zábavnou formou možno upozorniť na to, že technológie spájajú ľudí, národy aj a kultúry.Slovensko už od dnešného dňa bude v "Dome jednoty" zastúpené videoprojekciami Bratislavy a tiež 360-stupňovými fotografiami nášho hlavného mesta.Virtuálna videoprojekcia sa bude nachádzať v átriu budovy Justus Lipsius počas celého trvania estónskeho predsedníctva.