Estónsky premiér: Voľný tok dát sa musí stať 5. základnou slobodou EÚ

Estónsky premiér Jüri Ratas, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 30. júna (TASR) – Estónsko je dobre pripravené na svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ. Estónsky premiér Jüri Ratas to uviedol dnes v Tallinne počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.Estónsko preberá 1. júla od Malty polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Prvého januára 2018 štafetu odovzdá Bulharsku.vyhlásil Ratas. Prisľúbil, že jeho krajina sa počas polročného pôsobenia na čele EÚ pokúsi Európanom priniesť čo najhmatateľnejšie výsledky vo všetkých agendách, ktorými sa bude zaoberať. Najambicióznejšie ciele však Estónsko má v rámci digitálnej agendy.odkázal premiér na základné piliere Únie, ktorými sú voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.Dobudovanie jednotného digitálneho trhu EÚ podľa jeho slov prinesie príjmy vo výške zhruba 400 miliárd eur ročne a vytvorenie státisícov nových pracovných miest. Pomôže pri plnení cieľov Európskej komisie v oblasti budovania energetickej únie a boja proti klimatickej zmene a prispeje aj k zužovaniu vzťahov medzi členskými krajinami. S odkazom na klimatickú agendu Ratas zdôraznil, že EÚ musí zohrávať úlohu globálneho lídra, k čomu chce prispieť aj estónske predsedníctvo.Juncker ocenil doterajšie úsilie estónskych predstaviteľov čo najlepšie sa pripraviť na úlohu popasovať sa s najvyššou európskou politikou a dodal, že heslodobre vystihuje to, o čo sa EÚ v súčasnosti snaží. Pripomenul, že od estónskeho premiéra dostal pozvanie do Tallinnu netradične, pohľadnicou, čiže metódou 19. storočia, pričom práve Estónsko sa najviac presadzuje v oblasti digitálnej agendy typickej pre 21. storočie.priznal šéf exekutívy EÚ a zdôraznil, že eurokomisia má na stole 35 návrhov pre dobudovanie jednotného digitálneho trhu, ktorý by mal začať fungovať v roku 2018. Juncker očakáva, že práve estónske predsedníctvo dosiahne do konca tohto roka konsenzus medzi členskými štátmi vo väčšine týchto návrhov. Pripomenul, že do tejto agendy patrí aj zavedenie 5G siete, čiže piatej generácie bezdrôtovej siete, čo samo o sebe vytvorí v EÚ okolo 2,5 milióna nových pracovných miest a zaistí každý rok vyše stomiliardové príjmy.Obaja politici sa zhodli v názore, že úspech jednotného digitálneho trhu bude závisieť od podpory Európanov a zvládnutia rizík kybernetických útokov, ktoré podľa Junckera v poslednom čase narastajú. Estónsko je pripravené v tomto smere EÚ pomôcť so svojimi znalosťami v oblasti kybernetickej obrany. Pre tento účel Estónci na september pripravili v Tallinne konferenciu o kybernetickej obrane, na ktorej predstavia všetky svoje úspechy v tejto oblasti a možnosti vybudovania celoeurópskej ochrany pred kybernetickými útokmi zvonku.