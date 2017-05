Etiópia chce pomôcť Somálsku v boji proti teroristom z aš-Šabábu

Militantná skupina aš-Šabáb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Addis Abeba 3. mája (TASR) - Etiópia prisľúbila susednému Somálsku pomoc v boji proti islamským extrémistom zo skupiny aš-Šabáb.Vyplýva to zo slov etiópskeho premiéra Hailemariama Desalegna na spoločnej tlačovej konferencii so somálskym prezidentom Maxamedom Cabdulaahim Maxamedom v Addis Abebe.Podľa slov predsedu etiópskej vlády by mali byť teroristi zlikvidovaní a somálske ozbrojené sily posilnené.Desalegn vyzval pri tejto príležitosti medzinárodné spoločenstvo, aby uvoľnilo na blížiacej sa darcovskej konferencii o Somálsku, ktorej dejiskom bude vo štvrtok Londýn, dostatok finančných prostriedkov, a to tak na obnovu bezpečnostných zložiek, ako aj somálskeho štátu.Etiópia má vo vyše 20-tisícových mierových silách Africkej únie na somálskom území v súčasnosti približne 6000 svojich vojakov. Či sa situáciu v Somálsku, v ktorom má regulárna vláda kontrolu iba nad tretinou územia, podarí do plánovaného stiahnutia mierových síl v roku 2020 stabilizovať, zostáva neisté.Sunnitskí extrémisti z aš-Šabábu majú značnú časť Somálska pod kontrolou už niekoľko rokov usilujúc sa tu o zriadenie islamského štátu. Somálsky prezident sa však dnes v Addis Abebe vyjadril, že by jeho vláda chcela extrémistov poraziť v priebehu dvoch rokov.